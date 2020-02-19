SPK ve BDDK başkanları İş Bankası hisseleri için AKP'deki toplantıya katıldı

AKP Genel Merkezi’nde İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin hazineye devri için oluşturulan komisyonun toplantısına SPK ve BDDK Başkanlarının da katıldığı ortaya çıktı.

AKP'nin İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin hazineye devri için çalışma yürütmek üzere kurduğu parti komisyonunun toplantısına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, devrin gerçekleşmesine yönelik çalışmalar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında parti genel merkezinde oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştiriliyor.

Hisselerin devrinin hukuki bir zemine oturtulması için değerlendirmelerin yapıldığı komisyonun dün gerçekleşen toplantısında, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in de yer aldığı öğrenildi. AKP Genel Merkezi’ndeki toplantıya katılan SPK ve BDDK başkanlarının yapılacak düzenlemenin içeriği ile ilgili görüşlerini bildirdiği kaydedildi.

Öte yandan AKP’nin hisselerin devri için yasal düzenlemenin yanında algı oluşturmak için de çalışmalar yaptığı belirtildi. Öngörülen algı çalışmasına göre, CHP’nin İş Bankası’ndaki Atatürk’e ait hisselerin kârını Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarmada sorun çıkardığı ve hisselerin hazineye devri durumunda kâr miktarının daha düzenli bir şekilde aktarılacağı söylemi işlenecek.