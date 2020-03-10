Soyunma odasını basıp futbolcuları bıçakladılar!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Tepecikspor ile Payasspor arasında oynanan maçın ardından bir grup taraftar, soyunma odasını basarak Payasspor’lu futbolculara bıçaklı saldırıda bulundu.
Maç sırasında tribünde Payasspor taraftarına saldıran grup, maçın ardından soyunma odasını basarak Payassporlu futbolculara bıçakla saldırdı. Pek çok yerinden yaralanan futbolcuların bazılarının bağlarının koptuğu aktarıldı.
Payasspor’un başkanı Mehmet Arslan, “Tepecikspor taraftarı oldukları iddia edilen grup maçın 20. dakikasında bizim taraftarlarımıza saldırdı. Tribünde gerginlik çıkardılar. Maçın ardından da soyunma odasını bastılar. Futbolcularımızı bıçakla yaraladılar. Futbolcularımızın bazılarının bağları koptu” dedi.