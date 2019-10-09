Soyunma kabininde kadınların fotoğrafını çeken müezzin tahliye edildi

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen bir kadının gizlice görüntülerini çektiği için tutuklanan Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez tahliye edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağazada Temmuz ayında kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalanan ve tutuklanan Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez tahliye edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bursa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında "cinsel taciz ve özel hayata ihlal" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan müftülük görevlisi Yakup Çerkez daha önceki savunmasını tekrarladı. Çerkez, ''Olay günü alışveriş yapmak için AVM’ye gitmiştik. Kıyafetlerimi denemek için kabinlerden birine girdim. Kabinde kıyafetleri denerken çok samimi olduğum arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Ona şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve fotoğraf çekmeye başladım. Ne kadar çektiğimi ve kayıt ettiğimi hatırlamıyorum. Orada bir kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın çığlık atmaya başlayınca, arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AVM’den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Daha sonra gözaltına alındım. Olayda sonra ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından sürekli özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen AVM Güvenlik Müdürü Mehmet Ali Ü. ise AVM içinde bir gurubun kendisine doğru koştuğunu, önde sanığı alıp zarar gelmesini önlemek için ofise götürdüklerini söyledi. Görevli, "Hemen telefonu elinden aldık. Hatta eşini aramak için bizden telefonu istedi, vermedik. Kemerini çıkarıp kendini asacağını, bu utançla ailesinin yüzüne bakamayacağını söyleyerek, 'Gazeteye çıkacak mıyım? Polis gelecek mi?' diye sordu. Ne olduğunu sorunca da, yan kabindeki kadının görüntülerini çektiğini söyledi. Üst kata çıktım, müştekiyi gördüm. Polisler geldi. Cep telefonunu onlara teslim ettim" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatının şikayetçi olduğu duruşma sonunda 3 aydır tutuklu bulunan Yakup Çerkez, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Mahkeme, "özel hayatı ihlal" suçunun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosyayı uzlaştırma bürosuna göndererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez, temmuz ayında bir mağazada kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalanmıştı. Çerkez savunmasında "Yan kabinde arkadaşım olduğunu düşünerek, şaka maksadıyla cep telefonumla video ve fotoğraf çektim" demişti. Şikayetçi M.V. ise "Bana olay günü şeytana uyduğunu, onu affetmemi söyledi" diye konuşmuştu.