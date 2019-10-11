Soylu'dan sosyal medya açıklaması: 500 kişi tespit ettik, 121'i gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'ye yönelik başlatılan askeri harekatı eleştirenleri hedef aldı. Soylu, sosyal medyadan paylaşım yapan 500 kişiyi tespit ettiklerini, 121'ini gözaltına aldıklarını, işlemlerin devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Soylu, Suriye'ye yönelik başlatılan operasyonu eleştirenleri hedef aldı.

Soylu sosyal medyadan paylaşım yapan 500 kişiyi tespit ettiklerini, 121'ini gözaltına aldıklarını, işlemlerin devam edeceğini söyledi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Dünyaya sesleniyorum, bize laf edenlere sesleniyorum. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz Muhammed oldu. Denizlerde yaşamını yitiren Aylan bebekle arkadaş oldu. Ben bir soru sormak istiyorum, dünyadaki kafası karışıklara bu soruyu sormak stiyorum. Dün Türkiye'ye atılan mermi, bir devletin ordusundan mı atıldı? Akçakale'ye düşen havan mermileri bir devletin resmi ordusundan mı atıldı? Bunlar asker değilse, terörist olduğunu kabul etmiyorsanız... O havan mermileri sivil vatandaşları vurdu. Sivil vatandaş ne taşır? Devlet ruhsat verdiyse tabanca taşır. Zor bir soru sormuyorum.

'PKK İLE IŞİD UYUŞTURUCU, SAVAŞ VE GÖÇMEN TİCARETİNDE ORTAK'

- Neymiş PKK ile mücadele edersek bizi IŞİD'den kim koruyacakmış. Avrupalı devletlere sesleniyorum, hanginiz IŞİD'le göğüs göğüse mücadele ettiniz? Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde dönmesini temin ettik. Bugün Meclis'teki o çirkin ağızlarıyla söz söyleyen ortaklarıyla birlikte, biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu TBMM'de dile getiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili olduğunu söyleyenlere prim tanımayacağız. Bu ülke bir hukuk devletidir. Burada bir terör örgütüne karşı mücadele ederken, minicik çocuklarımızın geleceğini kanla, gözyaşıyla, ihanetle örmeye çalışanlara müsaade etmeyen kahramanlarımıza "İşgalci" diyenlere, sosyal medyada hangi kuruluşun, hangi düşüncenin üyesi olduğuna bakmaksızın gereğini yerine getireceğiz. 500'e yakın sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlar hakkında işlemlerimizi yaptık. Arkadaşlarımız 121'ini gözaltına aldı.

- Bakın İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. PKK ve IŞİD ortaktır. Talimatları aynı yerden alıyorlar. Uyuşturucu, savaş, göçmen ticaretinde ortaktırlar. Bize IŞİD'İ gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Biz PKK'yı alır, IŞİD'le üst üste koyar yıkarız.