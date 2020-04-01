Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna 'Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, şehirlerarası otobüs seferleriyle ilgili olarak "Sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı" dedi.

Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna ise "Şu ana kadar aldığımız tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Eğer ki bu tedbirler yeterli olmazsa gerekli her türlü tedbir alınır. Bunu yapmayacağız gibi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Soylu ayrıca sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yapılan işlemler hakkında da konuşarak "2977 hesap hakkında işlem yapıldı. Yakalananlar, tutuklananlar var. Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışından yönetiliyor. Türkiye, bu süreci doğru yönetmesin istiyorlar" dedi.