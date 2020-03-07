Soylu'dan sınırdaki göçmenlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay birmeselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.
- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.
- Timlerimiz dün gece göreve başladı.
- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.
- Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonra olacaklara bakın.