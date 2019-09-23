Soylu'dan Sabahat Akkiraz konserinin engellenmesine ilişkin açıklama

Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in konser yasağına ilişkin sorusunu yanıtladı. Soylu, konserin engellenmemesi için talimat verdiğini söyledi.

Zeyrek’in yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sabahat Akkiraz'ın Ankara'da vereceği konser, Valilik tarafından engellenmişti.

Elbette ki “güvenlik” ve “kamu esenliği” gerekçesiyle.

Kaderin cilvesine bakın ki bu engelleme Ruhi Su'nun ölüm yıl dönümüne denk gelmişti.

Devlet televizyonu TRT'nin “Hele dadaş hoş musan/Ayakların yan basir/yoksa sen sarhoş musan” türküsünü “Ayakların yan basir/yoksa sen oruç musan” diye değiştirmesini anımsadım.

“Bu çağda böyle kafa olmaz, bu işte bir tuhaflık var” dedim ve konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum.

Bir süre sonra aradı ve “Orada birkaç günlük bir etkinlik için başvuru yapılmış. Valilik Sabahat Akkiraz konseri olduğunu bile bilmiyordu. ‘İzin verin' diye talimat verdim. Engellemek ne demek” dedi.

Bakan Bey'in talimatı Valiliğe ulaştığında iş işten geçmiş olsa gerek.