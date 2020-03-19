Soylu'dan karantina otobüsünden polis eşliğinde indirilen yolcuyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerce karantina otobüsünden polis eşliğinde indirilen kişiye ilişkin 'Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına dair ise Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" diye konuştu.

Fransa'dan Türkiye'ye getirilen yolcular karantinaya alınırken, polis araçlarının durdurduğu otobüsten bir kişinin indirilmesi tepkiye neden olmuş, sözkonusu kişinin Kuzey Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı olduğu ortaya çıkmıştı.