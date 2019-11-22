Soylu’dan Kaftancıoğlu’na: Neyi var da özel koruma kararı veriliyor?

İçişleri Bakanı Soylu, Canan Kaftancıoğlu’na verilen korumaların geri çekilmesine ilişkin konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen korumaların geri çekilmesine dair "Neyi var da özel koruma kararı veriliyor? Sosyal medyadan tehdit almayan mı var? Yüzlerce insan sosyal medyadan tehdit alıyor" dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre Soylu "Tehdit mehdit yok, olursa veririz. Sorumluluğu alıyorum" açıklaması yaptı.

Canan Kaftancıoğlu’nun koruma polisleri çekilmiş, Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlanan koruma desteğinin 9 Kasım’da sona erdiği ortaya çıkmıştı.

