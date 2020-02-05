İçişleri Bakanı Soylu, Van'da arama kurtarma ekibinin üzerine düşen çığda yaşamını yitirenlerin sayısını ilk olarak 29 olarak açıkladı. Soylu 'yolda olanlarla, hastanelerde olanlarla mükerrerlik söz konusu' dedi. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Soylu 'Vefat eden sayısı 33 oldu' dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ felaketine dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Çığ bölgesindeki incelemeleri sonrası açıklama yapan Soylu "Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29" dedi.

ÇALIŞMALARA YARIN SABAHA DEK ARA VERİLDİ

Bahçesaray'da iki çığ felaketinin yaşandığını anımsatan Soylu, çığ riski nedeniyle bu akşam arama kurtarma çalışmalarını durdurmaya karar verdiklerini, yarın sabah yine genel değerlendirme yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacağını kaydetti.

'MÜKERRERLİK SÖZKONUSU'

Soylu bölgeye Erzurum, Bitlis ve Muş'tan arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini belirterek "Şu ana kadar hem Adli Tıp'a intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29. Üç kişinin de olay yerinde olduğunu görgü tanıklarına istinaden değerlendiriyoruz. Görgü tanıkları, 3 kişinin olduğunu ve iş makinesinin altında kaldığını söylüyorlar" dedi.

Soylu şunları kaydetti: "Şu ana kadar isimli teyit edebildiğimiz, Adli Tıp Kurumuna ulaştığını düşündüğümüz çünkü çok sayı geçiyor, yolda olanlarla, hastanelerde olanlarla mükerrerlik söz konusu. Onun için Adli Tıptaki rakamı teyit ediyoruz hem de isimli olarak bizde olan rakamları teyit ediyoruz."

AFAD'dan yapılan son açıklamada 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İKİNCİ AÇIKLAMADA DÜZELTTİ

Bakan Soylu daha sonra yaptığı açıklamada ise "Bugün adli tıpa giden vefat eden sayısı 33 oldu. Sabahtan itibaren adli tıpa giden sayısını sürekli vermeye çalışıyoruz. Dün de 5 kaybımız olmuştu. Dün iki vatandaşımız hem şoför hem de bir belediye görevlisi çığ altında kalmıştı. Bugün onlar için bir kurtarma söz konusuydu. Bugün de biz iki kişi olduğunu değerlendiriyoruz ama arkadaşlarımız 3 olduğunu görmüşler" diye konuştu.