Soylu: Suriye’de iç savaşı çıkaran biz miyiz?

Suriye’de 8 yıldır süren kışkırtılmış iç savaşın baş aktörlerinden AKP’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Suriye’deki iç savaşı çıkaran biz miyiz? DEAŞ’ı kuran biz miyiz’ diye sordu.

Suriye’de 8 yıl önce başlayan kışkırtılmış iç savaşın baş aktörlerinden AKP’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ilginç bir açıklama geldi.

Soylu Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu’nun açılışında yaptığı konuşmada AKP’nin Suriye politikasını eleştirenlere "Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?" diye sordu.

İçinde yaşanılan yüzyılın “merhametsiz” olduğunu söyleyen Soylu "Varsın bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören insanlar dünyayı yönetmeye çalışsın. Varsın teröriste silah veren, para veren ülkeler, benim ülkemdeki şehit cenazelerinden rahatsız olmasın. Varsın terör örgütünün sözcülüğünü ve kuryeliğini yapan siyasi parti, iki aydır merdivenlerinde evlatlarının resimleriyle beraber nöbet tutan anne ve babalardan utanmasın. Varsın göçmen teknelerini Akdeniz'in ortasında batıran güya gelişmiş ülkelerle aynı dünyayı paylaşıyor olalım. Varsın yakaladığı kaçak göçmeni kış günü çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne donmak üzere geri bırakan ülkelerle komşu olalım” diye konuştu.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Hatta uzağa gitmeyin, varsın kendi içimizde de Suriyeli muhacirler üzerinden nefretini kusanlarla, milleti inancından, merhametinden soyutlamaya çalışanlarla, milleti sokağa dökmek için olmadık iftiralara, olmadık yalanları ortaya atanlarla aynı havayı soluyalım, yine de bizim vicdanlarımız sarsılmamalıdır. Bizler, Batılılar gibi ve içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız, olmamalıyız.”

Kendilerini eleştirenlerden “meselelere hakkaniyetle yaklaşmaları” ricasında bulunan Soylu “Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?” dedi.

Yakalanan kaçak göçmen sayısının halihazırda 360 bin olduğunu kaydeden Soylu şöyle konuştu:

“Bunların çoğu Afganistan ve Pakistan kökenli. Af edersiniz, Afganistan'ı biz mi işgal ettik? 2001'de afyon ekimini neredeyse sıfırlamışlardı, bugün yılda aşağı yukarı 9 bin ton afyon üretiliyor, bu imkanı oralara biz mi verdik? DEAŞ'ı kuran biz miyiz, silahını, parasını, stratejik aklını veren biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz? 30 bin tır silahı ve 4 bin 500'ün üzerinde kargo uçağını o bölgeye biz mi yolladık PKK'nın partisinin eş başkanı açıklama yapmış, güya güney sınırımızda terör koridoru yokmuş da barış koridoru varmış. Akçakale'de Muhammed bebeği şehit eden havan mermisi o barış koridorundan mı geldi? Vicdanı kara adam. İnsanlıktan nasibini almamış, gönlü kömür olmuş adam. Bizim sınır ötesi operasyonumuzu eleştirenlere sesleniyorum: Dünyada PYD diye bir devlet var mı? Böyle bir devlet duyduk mu? Elbetteki Yok. Peki o paçavralar neyin nesidir? Sınırımızın dibinde, Suriye'nin topraklarında silahlı adamlar, kamplar, tahkimatlar var ama sallanan Suriye devletinin bayrağı değil, PKK'nın şubesinin paçavraları..."

