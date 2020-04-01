Soylu: Şehirlerden şehirlere gitmeyin, daha fazla zorlaştıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "81 ilin giriş ve çıkışındaki denetimleri sıklaştırdık. Şehirlerden şehirlere gitmeyin, bunu daha da zorlaştıracağız" dedi. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Soylu'nun şunları söyledi: Kamu düzenin ayakta tutmak bizim açımızdan en önemli süreçtendir. İkincisi sağlık sisteminin ayakta kalması salgının bulaşısı ve onun oluşturacağı hastaların ve sağlık sisteminin neredeyse işleyemez haline getirmemesini temin etmek. Üçüncüsü belirsiz bir sürecin gıda tedarik zincirlerinin devam etmesi esastır ve dördüncüsü sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanmasını sağlamaktır. 'FİİLİ ZORLUK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ' Dünyada Almanya’nın kendine ait farklı bir yöntemi var. İtalya’nın ABD’nin farklı bir yönetim var. Belli merkezlere ve ülke genellerine yönelik farklı yönetimleri var biz bütün bunları izliyoruz. 81 ilin giriş ve çıkışındaki denetimleri sıklaştırdık. Şehirlerden şehirlere gitmeyin bunu daha da zorlaştıracağız.

Taşınma halinin son bulması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu özel dönemde yer değiştirmememiz lazım.

Esas itibariyle biz fiili bir zorluk çıkarmaya çalışıyoruz bunu çok net ifade ediyorum. Kendi şehirleri dışına çıkmalarını istemiyoruz. Bunun için tüm özel araçlarda kontrol yapıyoruz.

Şimdi gerek umreciler gerekse de yurt dışından gelen öğrenciler yurtlarımızdaydı. Toplam 18 bin kişi yurtlarda kalıyordu. 'ÜRETİM İÇİN GİDENLERLE İLGİLİ KISITLAMA YOK' Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu günde birkaç sefere düştü. Üretim için gidenlerle ilgili bir kısıtlama yok. Biz özel araçların il dışına çıkmaların arzu etmiyoruz. Bunun için her türlü zorluğu oluşturacağımıza inanıyorum.

Biz veriler üzerinden bu mesele başladığından itibaren ölümler başladığı andan itibaren sürekli önlem almaya çalışıyoruz. 'TEMBİHLERİMİZ BAŞARIYA ULAŞIYOR' Aldığımız her tedbirle özellikle insanların dışarıya çıkmamasını ikna etmeye çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerle de bunu uyguluyoruz. Hem tembihlerimiz hem de ortaya koyduğumuz stratejinin başarıya ulaştığına inanıyoruz.

Özellikle eğer 18 büyükşehir belediyesine ait toplam yolcu hareketliliği gelirse tam anlamıyla gözükecektir. Bunun farklı olduğu iller de var.