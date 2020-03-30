Soylu: Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız

İçişleri Bakanı Soylu, 'İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile yaptığı telekonferans görüşmesinde koronavirüs salgınına karşı özellikle İstanbul'de dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Soylu “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir” dedi.

Soylu "Muhtarlarımıza da çok görev düşüyor. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın sokağa çıkmaması ile ilgili tembihi tüm komşularımıza yapmalıyız. Kimse kendi memleketine gitmemeli. Zaten gittikleri zaman orada kaymakamlarımıza da talimat verdik, 14 gün dışarı çıkamayacaklar” diye konuştu.

'SAĞLIK SİSTEMİNİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Şu anda şehirlerarası otobüs yolculuklarının yüzde 99,75 azaldığını söyleyen Soylu, “Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip. Bir tarafta sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bugün Okmeydanı Hastanesi açıldı. Diğer taraftan gıda ve tedarik zincirini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kamu düzenini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Ne olursunuz herkese tembih edelim. Bu 3 günü iyi geçirdik. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah" dedi.

