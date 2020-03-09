Soylu İstanbul depremi için 'korkularını' açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası İstanbul depremine ilişkin iki korkusu bulunduğunu söylerken, 'Biri iletişim, diğeri de trafiktir. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi...Bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek' dedi.

Uzun yıllardır deprem toplanmaları alanlarını AVM'ye çevirmekle eleştirilen, depreme karşı önlem yerine art arda yeni rant projelerini hayata geçiren AKP, şimdi de deprem korkusunu açıklamaya başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nde düzenlenen Afet Azaltma ve Deprem Toplantısı'na katıldı.

Olası İstanbul depremiyle ilgili iki korkusu olduğunu söyleyen Soylu, "Biri iletişim, diğeri de trafiktir. İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Onlar kapasitelerini yükseltiyorlar. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi...Bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. İstanbul depremini konuşuyoruz. Fiziki olarak sadece İstanbulluları etkiler ama ekonomik olarak bütün Türkiye’yi etkiler" dedi.

ELAZIĞ'DA DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aralık 2019'daki 4,9 büyüklüğündeki Elazığ depreminden sonra "Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz" demişti.

Soylu'nun sözünü ettiği deprem aradan bir yıl geçtikten sonra meydana gelmiş, depremde 41 yurttaş yaşamını yitirmişti.