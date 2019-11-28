Soylu: Fransa vatandaşı 11 IŞİD'liyi Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, 11 IŞİD'linin Aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 IŞİD'linin Aralık ayı başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

"Dünya büyük bir problemle karşı karşıya. Sadece biz değiliz" diyen İçişleri Bakanı Soylu İzmir’de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada "Üç beş tane DEAŞ'lı Avrupa'ya gidecek diye elleri, ayakları birbirine dolaştı. Hala dolaşmaya devam ediyor. Biz de göndermeye devam ediyoruz ya da edeceğiz. Dünyanın sorunlarını coğrafyamıza yıkmak ve sorun alanlarını, uğraş alanlarını bu coğrafyanın içerisinde barındırmak ve kendilerini bundan yoksun bırakmak diye bir politikanın artık sona erdiğini bir kez daha söylemek isterim. Yeni bir dönem yaşıyoruz. İlk kez sorunların bizim coğrafyamıza ve bizim ülkemize yıkıldığı bir dünya değil. Dikkat ederseniz sorunları artık onların alanlarına yıkmaya başladık. Eskiden güneyimizdeki terör koridoru meselesi sadece bizim meselemiz idi. Kimse kusura bakmasın şimdi hem Amerika'nın meselesi hem Rusya'nın meselesi hem de Avrupa'nın meselesi" dedi.

Batı'yı 'yangının' kendilerine ulaşmaması için stratejik davranmakla suçlayan Soylu, bu stratejinin istikrarsızlaştırma politikası olduğuna işaret etti.

Soylu "İstikrarsızlaştır, oradaki petrolden, oradaki yeraltı kaynaklarından istifade et sonra Türkiye gibi ülkeler. Irak, İran, Suriye, Fas, Yemen, Tunus.. Biraz daha kafan karıştığı zaman Balkanlar gibi ülkeler hep problemlerle uğraşsın sen kendini problemlerden arındır. Neye benziyor biliyor musunuz? Bir stratejidir bu. Orman yangını çıktığı zaman çevre yangın oluşturulur, yangının dışarı sirayet etmemesini temin etmek için. Batı'nın on yıllardır politikası budur. Yangının kendilerine sirayet etmemesini temin etmek için" dedi.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirten Soylu, "Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında" şeklinde konuştu.