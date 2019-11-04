Soylu: Elimizdeki DEAŞ’lıları kendi ülkelerine göndeririz

İngiltere ve Belçika'ya seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'liler ile ilgili açıklama yaptı.

İngiltere ve Belçika'dan gelen yanıtın ardından Avrupa’ya seslenen Soylu, “21. yüzyılda sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler terörizm konusunda da bir iştihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz” diye konuştu.

Soylu'nun, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz" açıklamasına İngiltere ve Belçika'dan yanıt gelmiş, iki ülke yetkilileri, en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu açıklamıştı.