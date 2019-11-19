Soylu: DEAŞ’lıların önemli bölümünü yılbaşına kadar göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yılbaşına kadar biz DEAŞ’lıların önemli bölümünü göndermek istiyoruz. Bu işlemlerin ne kadar süreceğine bağlı. Ama işlemlerin önemli bölümü yürüyor. Tüm hepsi için özellikle Avrupa’dakiler için hepsi için yürüyor. Zannediyorum büyük bir bölümünü yılbaşına kadar göndermiş oluruz' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'lilerin yılbaşına kadar ülkelerine gönderileceğini açıkladı. "Yılbaşına kadar biz DEAŞ’lıların önemli bölümünü göndermek istiyoruz. Bu işlemlerin ne kadar süreceğine bağlı. Ama işlemlerin önemli bölümü yürüyor. Tüm hepsi için özellikle Avrupa’dakiler için hepsi için yürüyor. Zannediyorum büyük bir bölümünü yılbaşına kadar göndermiş oluruz" diyen Soylu, "Kendi vatandaşlığından çıkardığı için kabul etmeyen ülkeler var. Ama bu özellikle hem bizim AB ile gerikabul anlaşmasının 5’inci maddesine aykırı, BM’nin ilgili kararına aykırı" ifadesini kullandı. İLGİLİ HABER Soylu: Kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz