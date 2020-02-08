Soylu: 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a geldi' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi" dedi.

Soylu, "Sosyal tesislerde 1500 aileyi barındırmayı planladık, peyderpey geçiriyoruz. 5 bin ailenin barınacağı barınma merkezlerinin altyapıları yapılıyor" diye konuştu.

BAKAN KURUM: 201 BİNANIN YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, "201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı" dedi.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Kurum, "263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.