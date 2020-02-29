Soylu 47 bin 113 sığınmacının Türkiye’den ayrıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne üzerinden ülkeden ayrılan sığınmacı sayısının 47 bin 113'e ulaştığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 18 bin kişinin sınırlardan geçtiğini, geçen insanların sayısının bugün 25 bini bulacağını söylemişti.

Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Soylu daha sonra yeni bir paylaşım yaptı ve saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu açıkladı.