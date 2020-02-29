Soylu 36 bin 776 sığınmacının Türkiye’den ayrıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 18 bin kişinin sınırlardan geçtiğini, geçen insanların sayısının bugün 25 bini bulacağını söylemişti.
Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020