Soylu 36 bin 776 sığınmacının Türkiye’den ayrıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır kapılarını açma kararının ardından 36 bin 776 sığınmacının Türkiye’den ayrıldığını açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Cumartesi, 29 Şubat 2020 22:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa’ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 18 bin kişinin sınırlardan geçtiğini, geçen insanların sayısının bugün 25 bini bulacağını söylemişti.

 