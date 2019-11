SÖYLEŞİ | Gölbaşı Kız Öğrenci Yurdu: Dışarda taciz, içerde baskı

Gölbaşı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrenci anlatıyor: Yurt çevresi genç kadınlar için hiç güvenli değil ve bu sorun yıllardır sürüyor.

Gölbaşı Kız öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler için hayat oldukça zor. Öğrenciler önümüzdeki günlerde Gölbaşı'nda 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' başlığını taşıyan bir toplantı düzenlemeyi ve KYK'ya verecekleri taleplerini içeren bir dilekçe hazırlamayı planlıyorlar. Bir öğrenciyle yurtta yaşadıkları sorunlara dair söyleştik. Üç yıldır bu yurtta kalan arkadaşımız hem kendi yaşadıklarını hem de arkadaşlarının zaman zaman yaşadıklarını anlattı.

Öncelikle görüşme isteğimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Hemen burada yaşadıklarınıza geçelim. Yaşadığın ya da şahit olduğun şeyleri anlatır mısın?

En sık yaşanan şeylerden biri arabaların her gün, her zaman geçerken korna çalıp, laf atıyor oluşu. Bu bir kişinin başına gelen bir şey değil, tersine her birimizin her zaman başına gelen bir şey. Kendi yaşadığım bir şey; bir gün erkek arkadaşımla el ele yürürken yanımızdan geçen arabadan ‘elini tuttuğun insana bak’ gibi bir söz işittim! Bindiğimiz dolmuşlarda da çok kez taciz olaylarının yaşandığını biliyorum. Hazırlıkta olduğum yıl, bir arkadaşımızın başına gelen bir olayın ardından polislerin devriyesinin arttığını hatırlıyorum. Anlatılan hikayeler de var tabii: Önceki yıllarda bir kız arkadaşımızın kaçırıldığını anlatırlar, yurdun önünde ayakkabılarını bulmuşlar.

Rivayetlerin varlığı bile yeterince ürkütücü elbette. Görüştüğümüz bir yurt güvenlik görevlisi perişan halde görüp yardımcı olduğu bir kız öğrencinin kendisini bir taksiye bindirmeye çalıştıklarını, kolundan çektiklerini çığlıklarla bağırarak ellerinden zar zor kurtulduğunu anlattı.

Biz böyle durumlarda polisi arayıp şikayet ediyoruz. İnsanları rahatsız ediyorlar, laf atıyorlar diye. Polis arabaları geliyor gelmesine ama buna bir çözüm oluşturmuyor. O anlık çözüm olsa da aynı sorunlar devam ediyor.

Yol güvensiz bir yol anladığımız kadarıyla. Çağrılan polislerden daha olağan bir güvenlik önlemi alınamıyor mu?

Alınmıyor. Alınmadığı gibi ben bir cezai işlem uygulandığını da düşünmüyorum. Bir yaptırım uyguluyor olsalar bir nebze olsun azalır diye düşünüyorum ama hâlâ aynı şekilde devam ettiğine göre bir yaptırım uygulamıyorlar.

Çözüm olarak ortak bir öneriniz var mı? Yurtta kalan öğrenciler olarak bu konuda birlikte bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?

Bu insanlar bu biçimde rahatsız etmeyi sürdürdükleri için onları düzgün bir dille uyarmak yeterli olmuyor ve de nereye kadar uyaracağız. Düzgün uyarabileceğimiz bir insan zaten bu davranışları da yapmıyor.

Peki, belli ki kapının ve güzergahının güvensiz olması bunların en büyük sebebi. Bu kapı yerine örneğin fakülteye açılan bir kapı olsa durum değişir mi?

Erkek yurduna yakın tarafta kapı olsa daha kolay olabilir. Bir sürü dolanıp, aşağıdan kampüse girmek zorunda kalınmaz. Ben yukarıdaki yurtta kalıyorum. Benim için biraz daha kolay olsa da aşağıdaki yurtta (Milli İradeYurdu) kalan arkadaşlarımız için daha kötü koşullar.

Bir de bence çözüm sadece okulun içine kapı açılması olamaz, olsa da yeterli olmaz. Ortada büyük bir güvenlik sorunu var. Otobüs duraklarının çevresinde, taksi durağının çevresinde büyük güvenlik sorunları var. Bir çok insan o çevrede alkol kullanıp başka insanları rahatsız ediyor. Ben bir insanın alkol kullanmasına karşı değilim ancak o kişi de alkol etkisiyle beni rahatsız etme hakkına sahip değil. Özgürlüklerin kısıtlanmasını isteyen birisi değil ama buna bir çözüm üretilmeli.

KAPININ ÖNÜNDE GÜVENLİK SORUNU, İÇERDE BASKI

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

Yurt idaresinden de fazlasıyla zorlandığımızı eklemek isterim. Sınav dönemlerinde okulda ders çalışıp, yurda geç geldiğimizde ‘burası Dingo’nun ahırı değil’ gibi cümleler, zaten geç gelen biriysen kötü kötü bakışlar. Şortla, pijamayla yemekhaneye gitmek bile yasak. Uyarı veriyorlar önce ardından da evrağa geçiriyorlar. Yani yurdun dışında olduğu kadar içinde de şiddete maruz kalıyoruz.