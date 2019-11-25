'Soykırım tasarısının engellenmesini Beyaz Saray istedi'

ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırımının tanınmasını' öngören karar tasarılarının oylamalarının engellemesini Beyaz Saray'ın istediği öne sürüldü.

Haber sitesi Axios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Senato'dan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini öne sürdü.

Sitenin haberinde, "Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, aynı gün Erdoğan ile Beyaz Saray'da görüşen senatörler arasında bulunan Lindsey Graham'i Oval Ofis çıkışında durdurarak, 'Demokrat Senatör Bob Menendez'in Ermeni tasarısını Senato'da oylamaya sunacağını' söylediği" aktarıldı.

İddialara göre, Beyaz Saray yetkilisi Graham'dan "Senato'ya dönmesini ve bu tasarının oylanmasını engellemesini" istedi.

Graham, Axios'a yaptığı açıklamada "Beyaz Saray yetkilisi benden 'tasarıya karşı çıkmamı' rica etti ben de 'tabii ki' dedim. Bunu yapmamın tek nedeni Erdoğan'ın hala Washington'da olmasıydı. Çok yanlış bir zamanlama olurdu. Mümkünse Türkiye ile ilişkileri kurtarmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Graham, "Tasarının bir daha gündeme gelmesi durumunda bu defa tasarıyı engellemeyeceğini" belirtti.

Bunun üzerine Beyaz Saray, Menendez'in perşembe günü tasarıyı tekrar oylamaya sunma girişiminde bulunması üzerine Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'dan engellemede bulunmasını istedi.

Perdue'nin Sözcüsü, "Senatör Perdue, Türkiye ve diğer müttefiklerimizle bölgede süren hassas müzakereleri tehlikeye atacağı endişesiyle bu tasarının oylanmasına karşı çıktı" açıklamasında bulundu.

ABD Senatosu'nda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.