Sosyalizm Okulları’nın ilk zili çalıyor: Gelecek güzel günlere!

Solcu Liseliler, yaptıkları açıklamayla Sosyalizm Okulları’nın yeni döneme başlayacağını duyurdu. Türkiye’nin birçok noktasında liselileri bir araya getirecek olan Sosyalizm Okulları’nın yeni eğitim-öğretim yılındaki ilk zili bu hafta sonu çalacak. Çeşitli konu başlıkları ile düzenlenecek Sosyalizm Okulları’nı, liselilerle konuştuk.

Bir süredir liselerde anlatılmayanı anlatmak için Solcu Liseliler tarafından düzenlenen Sosyalizm Okulları’nın yeni dönemdeki ilk oturumları bu hafta sonu başlıyor.

Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklama ile duyurulan Sosyalizm Okulları, Türkiye’nin birçok noktasında liselileri bir araya getirecek.

Bizde bir çok başlığın tartışılacağı Sosyalizm Okulları’nı liselilerle ve genç yaşta sömürü ile karşı karşıya kalan çocuk işçilerle konuştuk:

Merhabalar kendinizi tanıtabilir misiniz?

Didem: Merhaba, Didem. 12. sınıf Anadolu lisesi öğrencisiyim.

Akın Can: Ben Akın Can. 17 yaşındayım, liseyi belli sebeplerden bırakmak durumunda kaldım. Çalışıyorum.

Betül: İsmim Betül. Bu yıl üniversite sınavına girdim, fakat istediğim bölüme yerleşemedim. Bu nedenle üniversite sınavına tekrar hazırlanıyorum.

Sosyalizm Okulları'nın ilk oturumları bu hafta sonu başlıyor. Daha önce Sosyalizm Okullarına katıldınız mı? Sosyalizm Okulları size neler kattı?

Didem: Önceki dönem tüm Sosyalizm Okulları oturumlarına katıldım. Bu dönemde tüm heyecanımla katılmaya devam edeceğim. Ne kattı konusunda ise Sosyalizm Okulları biz liselilere bu düzenin bize dayattığı ezberci ve akıl dışı eğitimin çok ilerisinde düşünmemize, sorgulamamıza, okuyup tartışmamıza dayalı içi dolu bir alan yarattı.

Betül: Daha önce birçok kez Sosyalizm Okulları’na katıldım. Sosyalizm Okulları’nı ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım çünkü sosyalizme dair bir şeyler öğreneceğimi düşünmüştüm. Sonrasında bunun aslında sadece sosyalizmi anlatmak adına değil, kapitalizmin biz gençlere getirdiği zorlukları nasıl aşacağımızı, üzerimize örttükleri karanlıktan neden sıyrılmamız gerektiğini ve nasıl sıyrılabileceğimizi anlatmak adına olduğunu anladım.

Ve evrim gündeminden bahsetmezsem olmaz. O evrim kitapçığı beni çok etkilemişti. Yapılan sunumlar da öyle.

Akın Can: Ben bir defa katıldım daha önce. Bir konu hakkında konuşurken fikirlerimi rahat ve özgür şekilde dile getirebileceğim bir ortam. Birçok konuda tartışma yaparak çözüm bulmamı sağladı Sosyalizm Okulları.

Sosyalizm Okulları, liselerde anlatılmayanı anlatmak amacıyla yola çıkmıştı. Sizce iddiasını yerine getiriyor mu Sosyalizm Okulları?

Akın Can: Bir süredir lise öğrencisi değilim ama okulda olduğum dönemdeki gözlemlerim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki, birçok şeyi lisede konuşamazsınız. Zaten okul size onun öğrettiği ve söyledikleri dışında konuşmanızı istemez. Sosyalizm Okulları’nda yapılan şey konuşmanızı istemedikleri konu hakkında konuşmak. Ve iddiasını yerine getirmiş oluyor böylelikle.

Didem: İddiasını, okullarda evrimi, Nazım'ı, Aziz Nesin'i, Orhan Kemal'i, felsefeyi, Marksizm’i anlatmayan eğitime karşı bunları ve çok daha fazlasını anlatarak, tartıştırarak gayet yerine getirdiğini düşünüyorum.

Betül: Bence en büyük iddiası düzenin yalnızlaştırdığı, birbirinden uzaklaştırdığı bizleri yan yana getirebilmek. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama mücadele etmek için çoğalmamız da gerekiyor. Çoğalmamız için bir araç Sosyalizm Okulları. Elbette ki anlatılmayanı anlatmak çok değerli ama çoğalmazsak neyi kime anlatacağız?

Akın Can, çalıştığını söyledin. Bir çocuk işçi olarak senin için farklı bir anlamı olmalı Sosyalizm Okulları'nın bahsedebilir misin biraz?

Akın Can: Ben bir çocuk işçiyim, bunun bilincine vardım artık. Okula gitmem gereken yaşımda çalışmak zorundayım. Açık liseye kayıtlıyım ama çalıştığım için ders çalışacak vakit de bulamıyorum. Kısacası, benim eğitim hakkım elimden alınmış durumda, eğitim alamıyorum.

Sosyalizm Okulları, benim bir şeyler öğrenebileceğim tek ve en doğru yer. Anlamı evet çok farklı, bir lisede okuyor olsaydım daha başka olurdu ama haftanın altı günü çalışıp, eğitim alamayan biri için Sosyalizm Okulları bir bilgi kaynağı.

Peki kendi okullarınızda Sosyalizm Okulları'nın nasıl bir etkisi var? Siz Sosyalizm Okulları'nı nasıl anlatıyorsunuz okullarınızda?

Didem: Biz okullarda Sosyalizm Okulları’nı sıra arkadaşlarımıza gerici, ezberci eğitimin bize asla sunmadığı konuları bir araya gelip tartıştığımız bir seçenek olarak sunuyoruz. Arkadaşlarımızı bir taraf haline getiriyoruz. Biz Solcu Liseliler ’in çıkardığı Solcu Dergisi’ni de davetiye olarak kullanıyoruz. Örneğin Sosyalizm Okulları’na getirdiğim arkadaşlarım, rahatça tartışabildikleri ve sorguladıkları için çok keyif aldıklarını dile getirdiler.

Ayrıca, Sosyalizm Okulları’nın olacağı haftalarda okulumuzda bir araya gelip konulara beraber karar veriyoruz, öncesinde beraber okumalar yapıyor, sonrasında birbirimize sorular yöneltiyoruz. Liseli arkadaşlarımız gerici, içi boşaltılmış, ezbere dayalı eğitime mecbur değiller, bunu göstermeye çalışıyoruz.

Betül: Ben bizlerin yani liselilerin bugün seçeneksiz kaldığını düşünüyorum. Sosyalizm Okulları, farklı bir seçenek olduğu için ilgi çekiyor. Liselerde sağcılarda var apolitik olduğunu söyleyenlerde ama onlar bir seçenek koyamıyorlar. Eğitim sisteminden, okullardan çok mutlu olan sanırım kimse yoktur. Sosyalizm Okulları, kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şey, bu yüzden olumlu ve sempatik görünüyor. Ama doğru anlatmak gerekiyor. İyi bir üniversiteyi kazanmak ve sonrasında çok iyi para kazanmak bir amaç olamaz. İnsanlar için bir şeyler yapman lazım bu amaç olabilir. Ben en azından kendi çevreme böyle anlatmaya çalışıyorum, gelin ortak bir amacımız olsun diyorum.

Peki Solcu Liseliler, döneme ‘Buradayız’ sloganı ile başladı. Ne için buradasınız?

Betül: Buradayız derken, ülkemiz için mücadele etme çağrısında bulunuyoruz aslında. Ülkemiz için buradayız, ülkemizin geleceği için biz gençler buradayız. Düzenin tüm kötülüklerine karşı buradayız.

Didem: Evet, yeni kuracağımız ülke için buradayız diyoruz. Bir sürü kötülük var dediği gibi, mesela uyuşturucuya ve bağımlılığa karşı mücadele edeceğimizin ifadesi. Gericilere karşı burada olduğumuzu ama bence en önemlisi Sosyalist Türkiye için burada olduğumuzun ifadesi.

Liseli arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz?

Akın Can: Sosyalizm Okulları’na katılsınlar. Yaşadıkları yerde yapılmıyorsa Sosyalizm Okulları, kendileri yapsınlar ama mutlaka katılsınlar.

Didem: Biz bu düzenin içerisinde laik, parasız ve bilimsel bir eğitimin mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Okul sıralarında sosyalizmi konuşturan, okuyup, öğrenip, tartıştığımız Sosyalizm Okulları’nın ilk oturumlarına biz hazırız! Liseli sıra arkadaşlarımızı da davet ediyoruz!

Betül: Gelin hep birlikte çözüm arayalım. Geleceksizliğin, giderek katlanan işsizliğin, dünyanın her yanında patlak veren ekonomik krizin hepimiz farkındayız. Bunun ucu bize de değiyor. Kaç üniversite okuduğumuz işverenlerin umurunda değil. Kendimizi ne kadar geliştirdiğimiz, hangi üniversiteden mezun olduğumuz, ne kadar yetenekli olduğumuz... Onlar için hiçbir önemi yok. Onlara için sadece piyonuz. Bizim üzerimizden servetlerini katlayan patronlar, onlar bize para verdiği için evimize ekmek götürebildiğimizi düşünüyor.

Buna zalimliğe dur demenin vakti geldi.