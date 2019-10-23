Sosyalizm Okulları’nın ikinci oturumu başlıyor: Sosyalist cumhuriyet ve emperyalizm

Solcu Liseliler, Türkiye’nin birçok noktasında liselileri bir araya getiren Sosyalizm Okulları’nın ikinci oturumunun başlayacağını duyurdu. Liselilerin cumhuriyeti tartışacağı Sosyalizm Okulları’nın ikinci oturumunun, 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Solcu Liseliler, Türkiye’nin birçok noktasında liselileri yan yana getiren Sosyalizm Okulları’nın ikinci oturumunun bu hafta sonu başlayacağını duyurdu.

Cumhuriyet başlığının farklı şekillerde ele alınacağının belirtildiği oturumlarda; 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne nasıl geldiği, cumhuriyetin içinin nasıl boşaltıldığı ve yeni kurulacak cumhuriyetin nasıl olması gerektiği tartışılacak.

Oturumlarda ayrıca emperyalizmin güncel saldırılarının da tartışılacağı belirtildi.

Solcu Liseliler’in aylık dergisi Solcu, bu ayki sayısında, cumhuriyet konusunu gündeme almış, yeni kurulacak cumhuriyetin sosyalist bir cumhuriyet olacağı dile getirilmişti.

Solcu Liseliler’in düzenlediği Sosyalizm Okulları’nın ilk oturumu Eylül ayında gerçekleşmişti.

İSTANBUL’DA 14 NOKTADA GERÇEKLEŞECEK

İstanbul’da gerçekleşecek Sosyalizm Okulları’nın yer ve tarih bilgileri şöyle:

Avcılar: 28 Ekim saat 14:30 / Film Gösterimi: Motosiklet Günlükleri

Bahçelievler: 29 Ekim saat 14:00 Bahçelievler Yayla Semt Evi / Sosyalist Cumhuriyet Nedir?

Bakırköy: 29 Ekim saat 13:00 Bakırköy TKP İlçe Binası/ Cumhuriyet Nedir?

Bakırköy: 29 Ekim saat 15:30 Bakırköy TKP İlçe Binası / Hangi Cumhuriyet? Savaşsız Bir Dünya Mümkün mü?

Beyoğlu-Beşiktaş: 30 Ekim saat 16:00 Yıldız Parkı / Sosyalist Cumhuriyet Nedir?

Fatih: 27 Ekim saat 16:00 Koca Mustafa Paşa Semt Evi / Emperyalizm ve Savaş

Gebze: 26 Ekim saat 14:00 TKP Gebze İlçe Binası / Cumhuriyet Nedir?

Kadıköy: 27 Ekim saat 13:00 NHKM / Cumhuriyet Kurulurken Emperyalizm Nasıl Yenildi?

Şişli: 26 Ekim saat 15:00 TKP Şişli İlçe Binası / Hangi Cumhuriyet?

Kartal : 2 Kasım saat 14:00 Kartal TKP İlçe Binası/ Sosyalist Cumhuriyet Kurulurken Emperyalizm Nasıl Yenilecek?

Kartal : 26 Ekim saat 13:00 Kartal TKP İlçe Binası/

Kartal : 26 Ekim saat 15:00 Kartal TKP İlçe Binası/ Sosyalist Cumhuriyet Nedir?

Maltepe: 27 Ekim saat 14:00 Altayçeşme Semt Evi/ Hangi Cumhuriyet?

Sancaktepe: 27 Ekim saat 16:00 TKP Sancaktepe İlçe Binası / Cumhuriyet nedir?