Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'na hazırlık çalıştayları tamamlandı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından bu yılın 6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlık niteliği taşıyan 4. ve son Çalıştayı Ankara’da Pazar günü yapıldı.
Açılış konuşmasında Erhan Nalçacı süreç hakkında kısaca bilgi verdi. Çalıştaylarda toplam 40’tan fazla bildirinin sunulduğunu söyleyen Nalçacı, bildiri özetlerini Sempozyum öncesinde yayınlayacaklarını duyurdu.
Çalıştayda aşağıdaki bildiriler sunuldu ve tartışıldı:
Nevzat Evrim Önal ve Fatma Pınar Arslan, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama
Mesut Odman, MDT Danışma Kurulu
Oğuz Tanındı ve Özgen Kurt, BAA Erken Toplumsal Hareket Bilim Alanı
Özge Can, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
Özgür Selvi, BAA Tarım Komisyonu
Melih Yeşilbağ, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
Yavuz İrs, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
BAA Enerji Komisyonu
Tolga Binbay, BAA Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı
Emel Güneş, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı
Çalıştayın ardından BAA’nın 3. Genel Kurulu yapıldı, bir yılın etkinlikleri ve önümüzdeki yıla ilişkin etkinlik planları tartışıldı. Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun ikincisi 2021 yılında düzenlenecek. 2020’de BAA 7. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nu Engels’in 200. doğum yıldönümünde düzenleyecek.