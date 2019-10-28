Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin 6-8 Aralık'ta düzenleyeceği Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu'na hazırlık çalıştayları tamamlandı. Çalıştaylarda sunulan 40'ın üzerinde bildiri sempozyum öncesinde yayımlanacak.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından bu yılın 6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’na hazırlık niteliği taşıyan 4. ve son Çalıştayı Ankara’da Pazar günü yapıldı.

Açılış konuşmasında Erhan Nalçacı süreç hakkında kısaca bilgi verdi. Çalıştaylarda toplam 40’tan fazla bildirinin sunulduğunu söyleyen Nalçacı, bildiri özetlerini Sempozyum öncesinde yayınlayacaklarını duyurdu.

Çalıştayda aşağıdaki bildiriler sunuldu ve tartışıldı:

Sosyalizmde değer yasası nasıl kullanılacak?

Nevzat Evrim Önal ve Fatma Pınar Arslan, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama

Neden Türkiye planlamaya kapitalizm içinde dönemez?

Mesut Odman, MDT Danışma Kurulu

Bir Eylem Alanı Olarak Türkiye Emek Müzesi üzerine notlar

Oğuz Tanındı ve Özgen Kurt, BAA Erken Toplumsal Hareket Bilim Alanı

Türkiye’de Sovyetler Birliği tarafından kurulan üretim birimleri

Özge Can, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Devlet Üretme Çiftlikleri

Özgür Selvi, BAA Tarım Komisyonu

Günümüz Kapitalizminde Sermaye, Kent ve Kriz: AKP’li Yılların İnşaat Bilançosu

Melih Yeşilbağ, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Taşımacılık Sistemleri ve Ulaşım

Yavuz İrs, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Sosyalist Türkiye enerjisini nasıl sağlayacak?

BAA Enerji Komisyonu

Çölde Serap: 21. Yüzyılda Kapitalizmin Günlük Hayatın Talanı ve İstilası

Tolga Binbay, BAA Sinirsel Mekanizmalar ve Beyin Bilim Alanı

Sovyetler Birliğinin Uzay Programı; temel ilkeler ışığında kuruluş ve öncülük

Emel Güneş, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

Çalıştayın ardından BAA’nın 3. Genel Kurulu yapıldı, bir yılın etkinlikleri ve önümüzdeki yıla ilişkin etkinlik planları tartışıldı. Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun ikincisi 2021 yılında düzenlenecek. 2020’de BAA 7. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nu Engels’in 200. doğum yıldönümünde düzenleyecek.