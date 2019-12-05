Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu yarın Ankara'da başlıyor

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu yarın saat 18.00'da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde başlıyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından Ankara’da, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenecek olan Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu yarın başlıyor.

Sempozyumun açılışında TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Makis Papadopulos ve Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros da bir konuşma gerçekleştirecek.

Sempozyumun açılışı ve programı şu şekilde:

18.00 Açılış konuşması:

Erhan Nalçacı

18.15-19.00 Davetli Konuşmacılar

Kemal Okuyan (Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri)

Makis Papadopulos (Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi)

Luis Alberto Amoros Nunez (Küba Büyükelçisi)

19.00-19.15 Ödül Töreni: Liseliler Arası "Sosyalist Gelecekte Bilim" Konulu Resim Yarışması

19.15-19.30 BAA’nın Moskova Arşiv ve Kütüphane Gezisinden Bir Video gösterisi

19.30-20.00 Konser: Yapıcılar

Sempozyumun detaylı programı için tıklayın: