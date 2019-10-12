Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nde iki kişi Suriye’ye düzenlenen harekatla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Kocaeli’nde iki kişi Suriye’ye düzenlenen “Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete tahrik ettikleri" iddiasıyla Darıca ve Gebze ilçelerinde gözaltına alınan iki kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL’DA 43 HESAP HAKKINDA İNCELEME, 5 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada da, harekata ilişkin paylaşımlarda bulunan 43 sosyal medya hesabı sahibi hakkında incelemenin sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, bu kapsamda 5 hesabın sahibi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.