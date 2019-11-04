Sorunlu kredilerin yabancılara satışını kolaylaştıracak düzenleme

Türk bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin yabancı kurumlara satışını kolaylaştıracak düzenleme için, yabancı yatırımcıların, bankaların ve düzenleyici kurumların bu hafta bir araya geleceği belirtiliyor.

Yatırımcılar, bankalar ve düzenleyici kurumlar, NPL’lerin yabancılara satışını kolaylaştıracak düzenleme değişiklikleri için toplanacak.

Reuters'e, konuya yakın beş kaynağın verdiği bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu, bankacılık sektöründeki takibe dönüşmüş kredileri (NPL) alma konusunda "iştahlı" yabancı alıcıların önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan düzenleme değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

İSTANBUL’DA ÇALIŞMA TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Reuters’a yaptığı açıklamada, bu hafta bankacılar ve düzenleyici kurumların da katıldığı, takipteki krediler sorununun çözülmesine yardımcı olmak için yapılması gerekenleri belirlemek için İstanbul’da çalışma toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

Yabancı fonların Türkiye’deki NPL'ye ciddi ilgileri bulunuyor.

BDDK’dan mali bünye değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredi tespit edildiği belirtilmişti.