Balyoz davasında tutuklanan isimlerden emekli tümamiral Soner Polat yaşamını yitirdi.

Balyoz davasında tutuklanan isimlerden emekli tüm amiral Soner Polat kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polat Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı.

11 Şubat 2011 tarihinde Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne konulan Polat, 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şûrası'nda emekli edilmişti.

Emeklilik sonrasında, 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderilen Polat, Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış ve bu hüküm Yargıtay tarafından onanmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oybirliğiyle aldığı karar sonucunda 19 Haziran 2014'te tahliye edilen Polat yapılan yeniden yargılama sonucunda beraat etmişti.