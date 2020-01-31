Son yıllarda 4 bine yakın kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz 6 yılda 4 bine yakın kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Son yıllarda uyuşturucu nedeniyle yaşanan can kayıpları arttı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Türkiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler uyuşturucu kullanmaktadır. 2013 yılında 232 kişi, 2014 yılında 497 kişi, 2015 yılında 590 kişi, 2016 yılında 920 kişi, 2017 yılında 941 kişi, 2018 yılında ise 657 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmiştir" dedi.

Ölenlerin büyük çoğunluğunun erkek, yaş ortalamasının ise 32 olduğunu söyleyen Bingöl, 2018 yılında yaşamını yitirenlerin 1’inin 15 yaş altı, 154’ünün 15-24 yaş arası, 144’ünün 35-44 yaş arası, 58’inin 45-64 yaş arası, 22’sinin 55-64 yaş arası, 5’inin ise 65 yaş üstü olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu çeşitlerinin arttığını ve tehlikenin büyüdüğünü söyleyen Bingöl, uyuşturucu madde çeşitlerinin 650'nin üzerine çıktığını belirtti.

İşsizlik, yoksulluk ve eğitimsizliğin uyuşturucu kullanımını arttırdığını belirten Bingöl, “Uyuşturucu çeteleri artık Türkiye’nin bütün kentlerine sızdı. Bunun için vatandaşlar yoğun bir mücadele veriyorlar. Uyuşturucu ile mücadelede iktidar da üzerine düşeni yapmalı. Sadece cezaların arttırılması değil; işsizliğin ve yoksulluğun bitirilmesi gerekiyor. Sağlam bir eğitim zeminin önemi çok büyük. Uyuşturucu sorunu çok yönlü bir sorun. Hem denetim hem de ekonomik ve sosyal politikaların buna göre düzenlenmesi gerekiyor” diye konuştu.