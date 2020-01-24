Son 7 yılda 426 çocuk işçi yaşamını yitirdi

2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunan ülkemizde, geçtiğimiz yedi yılda 426 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuk işçi oranı 2018 yılında yüzde 21,1'e kadar çıktı.

Çocuk işçiliğe bağlı olarak çocuklarda görülen iş cinayetleri de her geçen gün artıyor.

2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk, 2018 yılında 67 çocuk ve 2019 yılında 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren kız çocuklarının oranı ise genel ölen kadın işçi oranın üç katı. Bu durum, kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanıyor.

83 milyona yaklaşan ülke nüfusunun 22 milyondan fazlası çocuklardan oluşurken, bunlar arasında 2 milyonun üzerinde çocuk işçi var. 2017 yılında yüzde 20,3 olan çocuk işçi oranı 2018 yılında yüzde 21,1'e çıkarak, çocuk işçi sayısı bir yılda 7 bin kişi arttı. Çocuk işçilikte kayıt dışı oranları da çok yüksek. Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi mevcut.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖLENLERİN YÜZDE 60'I TARIM İŞÇİSİ

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, çocuk işçilikte yaşanan artış ve çocuk işçilerin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmelerini Meclis gündemine taşıdı. Bingöl, "İktidarın sürekli olarak beslediği işsizliğin, yoksulluğun ve sömürünün yaş ayrımı yoktur ve çocuklar da bu politikalardan etkilenmektedirler” dedi.

Bingöl “2019’daki çocuk işçi ölümlerinin yüzde 60’ını tarım işçisi çocuklar oluşturmaktadır. Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini sanayideki (metal, tekstil, ağaç vd.) çocuk ölümleri izlemektedir. Tarım işçiliğinde maruz kalınan kötü koşullarda barınma, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalık ve yoğun çalışma süreleri çocukların iş cinayetlerine kurban gitmelerinin nedenini ortaya koymaktadır” diye konuştu.