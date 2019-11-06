Soma maden işçilerinin direnişi sonuç verdi

Bağımsız Maden İş Sendikası, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu geçtiğini, kendilerine Soma ve Ermenek maden işçilerinin tazminatlarının ödeneceğine dair söz verildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından sendika, bugün Manisa Kırkağaç Çam’daki yürüyüş alanında görüşmenin detaylarına dair bilgi verdi.

Ankara yürüyüşlerinin 32. gününde görüşmeye giden 3500 madenciye yıllardır ödenmeyen tazminatların alınması için verilen mücadelenin haklarını alana kadar süreceği vurgulandı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara yürüyüşümüzün 33. gününde dün gerçekleşen görüşme sonucu sağlanan kazanım sonucunda bütün arkadaşlarımızın paraları hesaplarına yatana kadar izleyeceğimiz yol haritasıyla ilgili basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz" denildi.

Soma Maden işçilerinin yaptıkları açıklama şöyle:

Bizler devletin madeninde, devletin kömürünü çıkarırken, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen Soma maden katliamı sonrasında, Soma'da, Soma Kömür İşletmeleri'nin işlettiği ocaklarda, maden patronları adeta bir işçi kıyımını gerçekleştirdiler. Biz acımızı yaşarken, maden patronları bu acılardan da kâr elde etmekten geri durmadı. Yargılanan işçileri kendi aleyhine konuşmasın diye tıkır tıkır maaşlarını ödemekten geri durmadılar. Maden patronlarının tutuklu yargılandığı mahkemelerde, "Beni hapisten çıkarmazsanız, işten atılan işçilerin tazminatlarını ödeyemem" diyerek, arsızca tehditlerde bulundu. Biz acımızı yaşarken, maden patronları, adına sarı bile denilemeyecek, adında işçi sendikası yazan işveren tetikçisi kurumlar, asıl patronları olan maden patronlarını hapisten çıkarmak için binbir takla attı. Mahkemelerde, maaşlarımızdan gasp edilerek tutulan avukatların yüzünü bile görmedik.

5 koca yıl geçti. Sendikamızın kurulmasının ardından, ödenmeyen tazminatlar meselesine el atıldı. 5 Ekim'de başlattığımız eylemimiz, ödenmeyen tazminatlarımız ödenene kadar devam etti. Yapılan bir çok görüşme sonucunda, heyetimiz dün itibariyle, Enerji Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ve Hukuk İşleri Genel Müdürü Süleyman Önay ile büyük ölçüde sağlanan mutabakatla, hem Somalı tazminat mağdurlarının sorunlarının çözümü sağlanmış oldu hem de başta Uyar Madencilik tazminat mağdurları ve Ermenek maden katliamında tazminatlarını alamayan ailelerin tazminatlarının alınmasının önü açıldı.

33 gündür aralıksız süren eylemimiz sonrasında işten atılan arkadaşlarımızın bizzat kendilerinin TKİ'ye verilecekleri dilekçeyle başvurmalrı halinde TKİ tarafından en kısa süre içinde ödeme yapılcaktır. Bu ödemeler en geç Ocak 2020'ye kadar tamamlanacaktır. Atabacası, Işıklar ve Uyar Madencilik işçileri için çıkarılacak yasal düzenleme ile TKİ tarafından ödeme yapılacağı konusunda da mutabık kalınmıştır. TBMM'deki grup başkan vekilleriyle de ortak önerge verilerek bu sorunun Meclis'e gelmesi halinde, en kısa sürede yasal değişikliğin yapılacağı taahhüt altına alınmıştır.

Bugünden snra tazminatlarımız hesaplarımıza yatırılana kadar sürdüreceğimiz mücadelemiz Kırkağaç Çam'da sonlanacak, mahalle ve köylerdeki toplantılarla bilgilendirmeler devam edecektir. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde yapacağımız kitlesel bir eylemle mücadelemiz sürecektir.