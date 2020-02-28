soL'un haberi iletişim patlaması yarattı

Balcalı Hastanesi'nde KOVID-19 enfeksiyonlu bir hasta olduğu haberimiz hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Öte yandan ikna edici olmaktan uzak yalanlamalar da ortaya çıkmış durumda. Yeni gelen haberlerse sadece kuşkuları artırıyor.

ÇÜTF Balcalı Hastanesi'nde Koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen hasta ile ilgili haberimiz sonrasında konuyla ilgili bir internet sitesinde 60 yaşında bir hastanın Umre dönüşü Korona şüphesiyle hastaneye yattığı ama Domuz Gribi olduğunun anlaşıldığı haberi yayımlandı.

Aynı sıralarda kendisini Balcalı Hastanesi Basın Sorumlusu olarak tanıtan Yavuz Yıldırmaz, soL'a ulaşarak 60 yaşında bir hastanın Umre dönüşünde hastaneye yattığını ama Koronavirüs testinin pozitif çıkmadığını bildirdi.

'TEST SONUCU ŞİMDİ GELDİ'

Yavuz Yıldırmaz, hastanın kimliği hakkında başka bir bilgi vermezken saat 18.30'da yaptığımız görüşmede Ankara'da yapılmış testin sonuçlarının kısa bir süre önce ellerine ulaştığını, hastanın Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Yıldırmaz'ın söylediğine göre hastanın testlerinde Influenza pozitif sonuç alınmıştı.

Ankara'da yapılan test sonuçlarının hastaneye nasıl ulaştırıldığı sorusuna net bir yanıt vermeyen Yıldırmaz "sonuçlar sisteme girildi mi?" şeklindeki sorumuzu "girilmiş olmalı" şeklinde yanıtladı.

'YARIN GELECEK ASLINDA'

Yine aynı saatlerde hastane içinde dolaştırılan bir başka iddiaysa hastanın testlerinin MERS negatif ve H2N3 pozitif olarak çıktığı, Ankara'da yapılan Koronavirüs testinin ise yarın belli olacağı şeklindeydi.

Yavuz Yıldırmaz, kendisiyle yaptığımız iki görüşmeden bir süre sonra tekrar bize ulaştı ve Koronavirüs için bir test daha beklendiğini bildirdi. Yıldırmaz, konuyla ilgili bir yazılı basın bülteninin de hazırlanıp yollanacağını söyledi. Aradan geçen iki saat içinde henüz bir bülten elimize ulaşmış değil.

Yapılan haberler ve verilen bilgilerse tatmin edici olmadığı gibi, işleri daha da karmaşıklaştırıyor.

BİLGİNİZ OLSUN: HASTA 64 YAŞINDA

Birincisi, hastanın yaşı hakkında soL'da yayımladığımız haberde "60'lı yaşlarda" ifadesini kullanmıştık. İnternet sitesinde yayımlanan haberde ve Balcalı Hastanesi'nin basın danışmanı olduğunu öğrendiğimiz Yavuz Yıldırmaz'la yaptığımız konuşmalarda hastanın 60 yaşında olduğu söyleniyor.

Hasta 64 yaşında.

İkincisi, hastanedeki tanı kitleriyle yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak sonucun sisteme girilmediğini belirtmiştik. Bu konuda da tatmin edici bir yanıt verilmiş değil. Testin yapıldığı ve fakat sonucun negatif olduğu şimdiye kadar sadece ima edildi. Son olarak söylenen "Ankara'da yapılan test sonucu negatif çıktı" iddiasıysa doğrulanabilir olmaktan uzak. Zira aldığımız bilgiye göre yine sisteme bu yönde bir kayıt girişi yapılmış değil. Yani "hastanın" negatif (bulaşık değil) çıkmış bir Koronavirüs test kaydı yok! Yapılmış olan testin sonucunu gizlemek bir idari sorumluluk alınarak mümkün, yanlış sonuç rapor etmekse suç.

KORONAVİRÜS KİM OLUYOR? OLURSA BİZDE KRALI OLUR!

Üçüncüsü, Yıldırmaz'ın sözleriyle tutarlı bir biçimde hastane içinde tedavüle çıkartılmış olan yeni söylenti doğruysa ortada Koronavirüs'ten daha tehlikeli bir salgın riski var.

H2N3 uzun süredir yaygınlaşmayan bir Influenza alttipi. Kuşlar ve memeliler arasında yayılabildiği bilinen, primat türleriyle yapılan deneyler sonucunda insan için de ciddi salgın riski taşıdığı tespit edilen H2N3 2016 yılında ülkemizde görülmüş ve o zamanki sağlık bakanının açıkladığına göre 2 ölüme neden olmuştu.

KUŞKULAR ARTIYOR

Gelişmelerle birlikte kuşkularımızın sayısı arttı.

KOVID-19'u anmamak için sağlık bakanlığımız H2N3 kodunu mu geliştirdi?

Dünya Koronavirüs'le uğraşırken biz "öyle olmaz, böyle olur" dedik ve H2N3'le el mi yükseltiyoruz?

Hastanede alındığı bilinen önlemler çalışanlara Koronavirüs testi pozitif çıktı denilerek duyuruldu ama aslında aynı ölçüde tehlikeli olan başka bir virüsü gizlemek için mi böyle denildi?

Tüm ihtimaller içinde daha mantıklı görüneni aslında en mantık dışı olanı: Balcalı'da Koronavirüs pozitif bir hasta hakkında sadece kamuoyu değil Dünya Sağlık Örgütü de yanıltılıyor. Göreceğiz...

