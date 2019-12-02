Solcu Liseliler'den Ankara’da Ekim Devrimi buluşması

Solcu Liseliler, Ankara'da Ekim Devrimi'ni tartıştı, devrimle ilgili merak edilenleri konuştu, Türkiye'nin devrimi konusunu masaya yatırdı.

Solcu Liseliler dün Ankara’da “Büyük Ekim Devrimi” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik Solcu Liseliler adına yapılan açılış konuşmasıyla başladı. İlk bölümünde Ekim Devrimi’nin gerçekleştiği süreç sinevizyon gösterisi ve liselilerin okuduğu Nâzım Hikmet şiirleri eşliğinde anlatıldı. Etkinlik Ekim Devrimi’nin ve sosyalizmin kazanımları üzerine TKP İl Başkanı Devrim Koçak’ın konuşması ile devam etti. Koçak, Ekim Devrimi’nin kendi halkına ve tüm insanlığa hediye ettiği somut kazanımlarının yanı sıra en büyük katkısının emekçilere sömürüsüz bir dünya için mücadele etme cesareti vermesi olduğunu dile getirdi.

Etkinlik liselilerin soru ve katkılarıyla sürdü. Türkiye’de Ekim Devrimi gibi bir devrimin gerçekleşmesinin olanaklı olup olmadığı, emekçilerin neden örgütsüz olduğu, işçilerin sınıf bilincine nasıl kavuşacakları, partinin işçilere ulaşmak için neler yapabileceği en çok merak edilenler arasındaydı. Koçak, sömürü düzeninin toplumun küçük bir azınlığını teşkil eden sermaye sınıfının fazlasıyla örgütlü olması, emekçilerinse örgütsüz olması sayesinde devam ettiğini anlattı. İleride emekçiler arasına katılacak liselilerin örgütlü mücadelenin içinde yer almasının önemine işaret eden Koçak, ancak yan yana gelinirse emekçilerin özgüveninin ve mücadele isteğinin artacağını ekledi.

Son bölümde “Büyük Ekim Devrimi” etkinliği için oluşturulan ve çalışmalarına bundan sonra da devam edecek olan Solcu Liseliler Korosu’nun seslendirdiği şarkılar yer aldı.