Solcu Liseliler'den 2 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin açıklama

Samsun'da iki gün önce bir öğrenci servisinin bir minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı. Samsunlu Solcu Liseliler, kazanın ardından bir açıklama yayınlayarak trafik kazalarının eşitlikçi bir düzende önlenebileceğine işaret etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki gün önce bir trafik kazası meydana geldi.

Bir öğrenci servisinin bir minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Batuhan Yılmaz ile Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 14 yaşındaki Zülal Işıl Çörtük tedavi altına alındıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada 8’i öğrenci 10 kişi de yaralandı.

SOLCU LİSELİLER: KAZA DEYİP GEÇMEYECEĞİZ

Samsunlu Solcu Liseliler, kazanın ardından açıklama yayınlayarak, servis hizmetinin öğrencilerin güvenliği ve sağlığı gözetilerek kamusal olarak planlanması gerektiğini kaydederek, trafik kazalarının eşitlikçi bir düzende önlenebileceğine işaret etti.

Samsunlu Solcu Liselilerin açıklaması şöyle:

Kaza deyip geçmeyeceğiz... Nedenlerini sorgulayacağız...

Samsun’un Çarşamba ilçesinde okul servisinin geçirdiği kazada iki kardeşimizi yitirdik. Çok sayıda arkadaşımız yaralandı. İçimiz yanıyor. Biliyoruz, trafik canavarı deyip geçecekler. Acaba arkadaşlarımızı öldüren, yaralayan bu hayali canavar mı?

Kazanın ayrıntıları üzerine tartışmaları acıyla izliyoruz. İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nde okuyan 16 yaşındaki Batuhan Yılmaz ile Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan 14 yaşındaki Zülal Işıl Çörtük artık aramızda değiller. Fakat kazanın fiziksel koşulları tartışılırken bu arkadaşları aramızdan alan gerçek nedenlerin sorgulanmadığını görüyoruz.

Belki Batuhan, toplumsal sorunlara kafa yoran bir bilim insanı olacaktı, belki Zülal Işık bir sanatçı olacaktı. Kader deyip geçmeyeceğiz, gerçek nedenlerini sorgulayacağız...

Liselilerin gündemi takip etmediğini, eğitimin, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmediğini zannediyorlar. Yanılıyorlar. Açıkça söyleyelim: Türkiye’de gitgide artmakta olan ölümlü trafik kazalarının nedeni patronların kâr hırsına dayalı bu düzendir! Ne ilgisi mi var?

Hepimiz görüyoruz, şehirler arası trafikte, otobüsler tırlar arasından yolculuk hiç güvenli değil. Servislerimiz bazen aşırı hız yapıyor, birden fazla okula yetişmek için sabahın köründe evimize geliyor, okul çıkışında trafiğe girmemek için güvensiz yerlerden bizi alıyor.

Çünkü sistem şehre, eğitime kamusal olarak bakmıyor. Sermayenin gözlüğüyle bakıyor: Onlara göre servis ihtiyacı eğitimin parçası değil mal sevkiyatının bir parçasıdır. Ne kadar ucuza gelirse o kadar iyidir. İşte maliyeti...

Samsun’un Solcu Liselileri olarak yetkililerden talebimizdir: Konu çok yönlü soruşturulmalıdır. Şu ya da bu şoförü suçlayıp konuyu kapatmak yerine şehir içi trafik ile şehirler arası trafiğin bu tehlikeli iç içe geçmiş haline bir çözüm getirilmelidir.

Servis hizmetinin eğitimin bir parçası olduğunu kabul edilmelidir. Birden fazla okula yetişmeye, hız yapmaya, olmadık saatlerde olmadık yerlerden bizleri almaya zorlanan servis hizmeti öğrencilerin güvenliği ve sağlığı gözetilerek kamusal olarak planlanmalıdır.

Arkadaşlarımıza çağrımızdır: Sermayenin gözlüklerini çıkaralım. Sorunun temelde bu düzenden kaynaklandığını görelim. Çarşamba’da yaşanan ve kardeşlerimizi öldüren ve yaralayan bu kaza EMEKTEN YANA, EŞİTLİKÇİ BİR DÜZENDE ÖNLENEBİLİRDİ. Hep birlikte insanca bir düzen için sesimizi yükseltelim.

Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralı arkadaşlarımıza en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilin ki yalnız değilsiniz. Daha fazla acı yaşanmaması için kararlılıkla mücadele edeceğiz, sözümüz olsun.

Samsunlu Solcu Liseliler