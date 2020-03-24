Solcu Liseliler 'Sosyalizm Okulları'na online devam ediyor: İlk ders bugün

Solcu Liseliler Sosyalizm Okulları'nı online olarak gerçekleştirecek. İlk etkinlik bugün saat 20.00'de 'Sosyalizm Nedir? Niçin Gereklidir?' başlığıyla düzenleniyor.
soL - Haber Merkezi
Salı, 24 Mart 2020 12:01

Solcu Liseliler, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlediği Sosyalizm Okulları'nı dijital ortama taşıyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan Solcu Liseliler, "İlk etkinliğimiz 24 Mart Salı 20.00'de 'Sosyalizm Nedir? Niçin Gereklidir?' başlığıyla düzenleniyor. Seni de bekliyoruz..." diye yazdı.

İlk derse buradan katılabilirsiniz.

 