Solcu Liseliler 'Sosyalizm Okulları'na online devam ediyor: İlk ders bugün

Solcu Liseliler Sosyalizm Okulları'nı online olarak gerçekleştirecek. İlk etkinlik bugün saat 20.00'de 'Sosyalizm Nedir? Niçin Gereklidir?' başlığıyla düzenleniyor.

Solcu Liseliler, Türkiye'nin birçok yerinde düzenlediği Sosyalizm Okulları'nı dijital ortama taşıyor.

Sosyal medyadan açıklama yapan Solcu Liseliler, "İlk etkinliğimiz 24 Mart Salı 20.00'de 'Sosyalizm Nedir? Niçin Gereklidir?' başlığıyla düzenleniyor. Seni de bekliyoruz..." diye yazdı.

Solcu Liseliler memleketin her yerinde düzenlediği Sosyalizm Okullarını artık dijital mecrada da düzenliyor, ilk etkinliğimiz 24 Mart Salı 20.00'de "Sosyalizm Nedir? Niçin Gereklidir?" başlığıyla düzenleniyor. Seni de bekliyoruz...https://t.co/sLfZlWxPNV pic.twitter.com/8wy39y1ADc — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) March 23, 2020

İlk derse buradan katılabilirsiniz.