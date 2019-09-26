Solcu Liseliler: Gelecek güzel günler için haydi Sosyalizm Okulları'na!

Solcu Liseliler, yaptığı bir açıklama ile Türkiye'nin birçok yerinde düzenlediği Sosyalizm Okulları'nın bu hafta sonu yeni döneme başlayacağını duyurdu. 'Gelecek güzel günler için haydi Sosyalizm Okulları'na!' başlığıyla yapılan açıklamada, 'Seni sosyalizmin sesi olmaya, Sosyalizm Okulları’nı büyütmeye davet ediyoruz' denildi.

Solcu Liseliler tarafından düzenlenen Sosyalizm Okulları yeni döneme başlıyor.

Solcu Liseliler, Sosyalizm Okulları'nın yeni döneme başlayacağını yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

'Gelecek güzel günler için haydi Sosyalizm Okulları'na!' başlığıyla yapılan açıklamada, 'Seni sosyalizmin sesi olmaya, Sosyalizm Okulları’nı büyütmeye davet ediyoruz' denildi.

Ayrıca Türkiye'nin bir çok noktasında yapılacak Sosyalizm Okulları'nın bu hafta sonu başlayacağı yine açıklamada duyuruldu.

Açıklamanın tam metni şöyle:

'GELECEK GÜZEL GÜNLER İÇİN: HAYDİ SOSYALİZM OKULLARI’NA!'

Memleketimiz yıllardır işbirlikçi, piyasacı, gerici bir iktidar tarafından yönetiliyor. AKP iktidarı, 17 yıldır fabrikalarımızdan, ormanlarımıza, madenlerimizden, derelerimize kadar tüm zenginliklerimizi patronlara, para babalarına peşkeş çekiyor.

O kadar çok satıldı ki kaynaklarımız, ellerimizde ne kaldı bilmek oldukça güç.

Ama bu düzenin bir ismi var: Kapitalizm. Kapitalizm de para babaları servetlerine servet katarken, dünyanın zenginliklerini yağmalayıp ceplerini doldururken, emekçiler gittikçe yoksullaşır. Bugün Türkiye’de olan işte budur.

Kriz var.

Bir süredir böyle anlatılıyor ülkemizin durumu. İktidarı, muhalefeti düzenin tüm güçleri bu krizden çıkışı yurtdışında, IMF’de, AB’de, ABD’de arıyor. Ama hiç biri krizin asıl muhatabı emekçiler, gençler, liseliler için çözüm sunmuyor. Kriz en çok bizleri, annelerimizi, babalarımızı etkiliyor. Kriz derinleştikçe, eğitimimize ve okullarımıza daha fazla yansıyor.

Krizin okullara, liselere yansımaları artan kâğıt defter fiyatları ile sınırlı kalmıyor. AKP iktidarı, eğitimi vakıflara, tarikatlara, patronlara teslim ederken; elbette ki para babalarını düşünüyor. Eğitim, patronların iştahını kabartırken onların imdadına yetişen AKP iktidarı oluyor. Çünkü; patronlar için krizden çıkış, daha fazla kardan başka bir anlam ifade etmiyor.

AKP, gericilik ve hurafelerle müfredatı doldururken elbette, sorgulamayan tartışmayan bir gençlik hedefiyle hareket ediyor. Sattığı ormanların, fabrikaların, öldürdüğü gençlerin hesabının sorulmasını istemiyor. Üstelik şimdi, krizde, karşısına dikilecek, işine taş koyacak gençlerden öylesine korkuyor ki…

Bu bir bataklık. Biz bu bataklığa düşenlerden olmayacağız. Krizden kurtuluşu IMF’de, AB’de arayanlardan değiliz. Krizin de gericiliğin de piyasacılığın da kaynağında bu düzenin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu düzenden kurtulmadan, güneşli güzel günleri göremeyeceğimizin farkındayız. Düzeni değiştirmeden, sosyalizmi kurmadan bu bataklıktan kurtulamayacağız.

Sosyalist Türkiye’yi kuracak olanlar, bizler mücadele etmek için BURADAYIZ!

Ve çok iyi biliyoruz ki, güneşli güzel günleri ancak örgütlenerek yan yana gelerek görebiliriz. Bu kokuşmuş düzeni yıkmak için mücadele etmek zorundayız ve üzerimize düşeni yapacağız.

Eşit, özgür ve sosyalist bir Türkiye için mücadele etmeyi lise sıralarında öğrendik ve kararlıyız: Tüm liselerde sosyalizmin sesi olmak için BURADAYIZ!

Liselerde anlatılmayanı anlatmak için BURADAYIZ!

Hep birlikte öğrenmek ve örgütlenmek için BURADAYIZ!

Uzun ve zorlu bir mücadele yılı başlarken, yan yana gelmek için dönemin ilk zilini çalıyoruz: Haydi Sosyalizm Okulları’na!

Umudu büyütmek için Türkiye’nin birçok yerinde düzenlediğimiz Sosyalizm Okulları’na sadece seni çağırmıyoruz. Seni sosyalizmin sesi olmaya, Sosyalizm Okulları’nı büyütmeye davet ediyoruz.

GELECEK GÜZEL GÜNLER İÇİN: HAYDİ SOSYALİZM OKULLARI’NA!

Türkiye’nin birçok noktasında yapacağımız Sosyalizm Okulları’nın bilgilerini paylaşıyoruz:

Antalya / 28 Eylül Cumartesi saat 15:00 Antalya TKP İl Binası / Parasız ve Bilimsel Eğitim Mümkün Mü?

Antalya- Manavgat / 28 Eylül Cumartesi saat 15:30 Manavgat TKP İlçe Binası / Tanışma Toplantısı

Gaziantep / 28 Eylül Cumartesi saat 14:00 Gaziantep TKP İlçe Binası / Liselerde Ders Zili Çalarken Okullarda Bizi Ne Bekliyor?

Gebze / 28 Eylül Cumartesi saat 14:30 Gebze TKP İlçe Binası / Liselerde Neden Örgütlenmeliyiz?

Isparta / 28 Eylül Cumartesi saat 14:00 Denizatı Sanat Kafe / Eğitimde Piyasalaşma ve Gericilikle Nasıl Mücadele Edilir?

İstanbul- Bakırköy / 28 Eylül Cumartesi 13:00 Bakırköy TKP İlçe Binası / Sosyalist Türkiye'de Eğitim Nasıl Olacak?

İstanbul- Şişli / 28 EYLÜL CUMARTESİ saat 15:00 Şişli TKP İlçe Binası / Gericilerin Evrimle Dertleri Ne?

Amasya / 29 Eylül Pazar saat 14:00 Amasya TKP İl Binası / Eğitimde Gericileşme

Çanakkale / 29 Eylül Pazar saat:17:00 Çanakkale TKP İl Binası / Altınseverlerin Bitmek Bilmeyen Doğa Sevgisi: Kazdağları

İstanbul- Avcılar / 29 Eylül Pazar saat 15:30 Avcılar TKP İlçe Binası / Yeni Eğitim Döneminde Solcu Liseliler Ne Yapmalı?

İstanbul- Bakırköy / 29 Eylül Pazar saat 15:00 Bakırköy TKP İlçe Binası / Yeni Döneme Başlarken Solcu Liseliler Ne İstiyor?

İstanbul- Kadıköy / 29 Eylül Pazar saat 14:00 NHKM Kadıköy / Liseliler Neden Siyaset Yapmalı?

İstanbul- Sarıgazi / 29 Eylül Pazar saat 16:00 Sarıgazi TKP İlçe Binası / Sosyalizm Nedir?

Kocaeli / 29 Eylül Pazar saat 14:00 Kocaeli TKP İl Binası / Eğitimde Piyasacılık ve Gericilik Nedir?

İstanbul- Tuzla / 30 Eylül Pazartesi saat 16:00 Aydınlı Semtevi / Yeni dönemde Solcu Dergisi neden çıkıyor? Solcu Dergisi ne işe yarar?

İstanbul- Kartal / 5 Ekim Cumartesi saat 14:00 Kartal TKP İlçe Binası / Solcu Liseliler Neden ''Buradayız'' Diyor?

Adana / 6 Ekim Pazar saat 16:30 Adana TKP İl Binası / Devrim Nedir? ''