Solcu Liseliler: Doğa Koleji öğretmenlerinin yanındayız, eğitim hakkımız için buradayız

Doğa Koleji öğretmenleri ve velilerin eylemleri sürerken, Solcu Liseliler'den 'Başta Doğa Koleji öğrencileri olmak üzere, bütün liselileri öğretmenlerimize dayatılan bu insanlık dışı koşullara karşı mücadele etmeye, öğretmenlerimizin yanında durmaya çağırıyoruz! Parasız ve bilimsel eğitim için, öğretmenlerimize ve geleceğimize sahip çıkmak için BURADAYIZ!' açıklaması geldi.

Doğa Koleji emekçilerinin maaşlarının uzun süredir ödenmemesi sonrası başlayan eylemlere velilerin desteği sürerken, Solcu Liseliler de konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Solcu Liseliler olarak ilan ediyoruz: Doğa Koleji öğretmenleri haklarını alıncaya dek verdikleri mücadeleyi destekleyecek, öğretmenlerimize sahip çıkacağız!" denilen açıklamada, "Başta Doğa Koleji öğrencileri olmak üzere, bütün liselileri öğretmenlerimize dayatılan bu insanlık dışı koşullara karşı mücadele etmeye, öğretmenlerimizin yanında durmaya çağırıyoruz! Parasız ve bilimsel eğitim için, öğretmenlerimize ve geleceğimize sahip çıkmak için BURADAYIZ!" ifadesi kullanıldı.

Solcu Liseliler'in açıklaması şöyle:

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNİN YANINDAYIZ, EĞİTİM HAKKIMIZ İÇİN BURADAYIZ!

Devlet okullarına dönük gerici müdahalelerin ve bu okullarda verilen eğitimin niteliğinin kasıtlı olarak düşürülmesi sonucunda, çocuklarının ‘’nitelikli’’ bir eğitim almasını isteyen veliler, özel okul patronlarına tonlarca para ödemek zorunda bırakılmışlardır.

Doğa Koleji patronları da, bu sürecin yarattığı zenginlerin başında gelmektedir!

Ülke çapında onlarca okulu bulunan Doğa Koleji’nde çalışan öğretmenler, aylardır maaşlarını alamıyorlar, yaşadıkları hak gasplarına karşı mücadele ediyorlar.

Geçtiğimiz yaz aylarının başından beri maaşları eksik ödenen ya da hiç ödenmeyen öğretmenler, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nın çağrısı ile bir araya gelmiş, Doğa Koleji Öğretmen Komitesi kurulmuş ve hak gasplarına karşı mücadele başlatılmıştı.

Aylardır mücadelelerini sürdüren Doğa Koleji öğretmenleri, geçtiğimiz hafta itibari ile yasal haklarını kullanarak derslere girmemeye başlamışlardır.

Doğa Koleji velileri de bu mücadeleye tepkisiz kalmamış ve öğretmenlerinin yürüttüğü mücadeleye destek vermeye başlamışlardır.

Doğa Koleji patronlarının, zaten üç kuruş maaşa çalıştırılan eğitim emekçilerinin haklarına tümden göz dikmelerini, kendileri zenginleşirken öğretmenlerimizi yoksulluğa mahkum etmelerini kabul etmiyoruz!

‘’Nitelikli’’ bir eğitim için okul patronlarına ödemek zorunda kaldığımız paralara rağmen eğitim hakkımızın bu şekilde engellenmesini kabul etmiyoruz!

Ve biz biliyoruz ki, bu durumun esas sorumlusu eğitim hakkımızı ve öğretmenlerimizin emeğini ‘’alınıp-satılan’’ bir metaya dönüştüren sermaye düzenidir.

Solcu Liseliler olarak ilan ediyoruz: Doğa Koleji öğretmenleri haklarını alıncaya dek verdikleri mücadeleyi destekleyecek, öğretmenlerimize sahip çıkacağız!

Başta Doğa Koleji öğrencileri olmak üzere, bütün liselileri öğretmenlerimize dayatılan bu insanlık dışı koşullara karşı mücadele etmeye, öğretmenlerimizin yanında durmaya çağırıyoruz!

Parasız ve bilimsel eğitim için, öğretmenlerimize ve geleceğimize sahip çıkmak için BURADAYIZ!