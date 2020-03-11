Solcu Liseliler Berkin Elvan'ı anıyor

Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

Solcu Liseliler, Berkin Elvan'ı ölümünün 6. yılında yaptığı paylaşımla andı.

Solcu Liseliler'in paylaşımı şöyle:

''EMİNİZ DEĞİŞTİRMEK İSTEYECEKTİ''

Berkin Elvan'ın 6. ölüm yıldönümünde görüşlerini ileten bir lise öğrencisi şöyle konuştu:

Berkin’i aramızdan aldıklarında 15 yaşındaydı.

Bizim yaşımızda, liseliydi.

O günlerde tüm memleket, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli bir başkaldırı içindeydi. İlerici, aydınlanmacı, yurtsever birikim; zorbalığa, bağnazlığa boyun eğmedi.

Berkin o milyonlarca insanımızdan sadece biriydi. O kara kaşlı, kara gözlü çocuk adeta bakışlarıyla kafa tutuyordu bu yozluğa, yobazlığa.

Yaşasaydı 21 yaşında olacaktı. Artık bir liseli değil, üniversiteli olmuş olacaktı.

İşsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, bağımlılık belasıyla boğuşan gençlerden sadece biri olacaktı.

Sadece boğuşmak mı? Aynı zamanda mücadelede edecekti. Eminiz değiştirmek isteyecekti.

Liseliler olarak bundan eminiz. O yüzden; Berkin Elvan Hep Bizimle Olacak!