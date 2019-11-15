soL gündeme getirmişti: Zoraki müftülük etkinliği Meclis gündeminde

İzmir'de lise öğrencilerinin, velilerinin izni olmadan 'pilav yemeye' gidecekleri söylenerek, müftülük etkinliğine götürülmesi Meclis gündemine taşındı.

İzmir'de lise öğrencilerinin, "pilav yemeye" gidecekleri söylenerek, müftülüğün "Mevlid-i Nebi Haftası"na götürülmesi Meclis gündemine taşındı.

soL'un kamuoyuna duyurduğu olayın ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Bu bir dayatmadır. Dini içerikli etkinliğe katılım isteğe bağlı ve öğrenci velilerinin izni ile gerçekleştirilir. Okul yönetimlerinin bu tutumu derhal soruşturulmalıdır” diye konuştu.

'MEVZUAT KİŞİYE VE KURUMLARA GÖRE YORUMLANAMAZ'

Polat şunları söyledi:

“Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi (BAL), İzmir Fen Lisesi gibi okulların aralarında bulunduğu lise öğrencileri, 'pilav yemeye' denilerek, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen 'Mevlid-i Nebi Haftası'na götürüldü. Veliler, çocuklarının okulda eğitim gördüklerini düşünürken, evlatları izinleri olmadan dini bir programa götürülüyor. Eğitim ve öğretim, devletin gözetim ve denetimi altında, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin okul dışı faaliyetlere katılmasıyla alakalı mevzuat açık ve ortadadır. Mevzuat kişiye ve kurumlara göre yorumlanamaz. Burada bir kasıt vardır ve sorumlular hakkında derhal işlem başlatılmalıdır.”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelttiği sorular şöyle: