Şişli'de çöp kamyonunda bebek bulundu

Şişli'de çöp kamyonundan gelen ağlama sesini fark eden temizlik işçileri yeni doğmuş bir bebek buldu.

İstanbul Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

DHA'nın haberine göre Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri Kuştepe Mahallesi'nde bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu.

Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan bebek, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.