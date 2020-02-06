'Şırınga çikolata'dan ölüm soruşturmasında okul yöneticileri hakkında karar

Keçiören'de bir ilkokul öğrencisinin 'şırınga çikolata'dan ölümüyle ilgili açılan idari soruşturmada okul yöneticileri görevden alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ilkokulda şırınga çikolatadan bir öğrencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen idari soruşturmada okul yöneticileri görevden alındı.

Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'ndaki idari soruşturma sonuçlandı. Olay sonrası açığa alınan müdür ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevleri de üzerlerinden alındı.

Okul müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu olan iki öğretmene bir yıl kademe ilerleme cezası ile aylıktan kesme cezası verildi. Ayrıca hepsinin görev yerleri değiştirildi.

Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda geçen Aralık ayında kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken nefes alamayıp fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal yaşamını yitirmişti.

