Sırbistan'a polis gönderiliyor

Türkiye ilk kez yabancı bir ülkeye, sınır kapılarında 'FETÖ’cü yakalamak gerekçesiyle polis gönderiyor.

Türk polisi, Sırp sınır kapılarında kendi üniforması ile kontroller yaparak, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a giden ve Avrupa'ya geçmek isteyen Cemaat üyelerini yakalamaya çalışacak.

Sözcü'nün haberine göre, Türk polisi, Sırp güvenlik güçleri ile gümrük kapılarında ortak devriye görevi yapacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı Stefanoviç'in imzaladığı anlaşma, 7 Şubat günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a kanun teklifi olarak Meclis'e sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, “Sırbistan ile ortak devriye yürütülmesi, sahte seyahat belgeleri ile Avrupa ülkelerine kaçma teşebbüsünde bulunabilecek FETÖ üyelerinin tespitinde faydalı olacaktır” denildi.