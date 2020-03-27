Sınırdaki sığınmacılar otobüslerle geri gönderiliyor

AKP'nin sınır kapılarını açma kararıyla birlikte, yaklaşık bir ay önce Pazarkule Sınır Kapısı’na akın eden sığınmacılar koronavirüs tedbirleri kapsamında geri gönderiliyor. Yaklaşık 4 bin 500 sığınmacının Osmaniye'de kurulan kampa gönderildiği iddia edildi.

AKP'nin sınır kapılarını açma kararının ardından Edirne'nin Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların koronavirüs tedbirleri kapsamında geri gönderildiği bildirildi.

Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacılar, bugün erken saatlerden itibaren otobüslerle tampon bölgeden çıkarıldı.

Koronavirüse karşı tıbbi maske ve eldiven dağıtıldığı belirtilen sığınmacılar bölgeden otobüslerle ayrıldılar.

4 BİN 500 SIĞINMACININ OSMANİYE’YE GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sığınmacıların otobüslerle ayrılmasının ardından bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyonun girdiği ve kamp alanında temizliğe başlandığı belirtildi.

Yaklaşık 4 bin 500 sığınmacının Edirne'den Osmaniye'ye gönderildiği iddia edildi.

Bölgeden ayrılan İranlı sığınmacı Sinan Kanberi, yetkililerin, Edirne'den ayrılan sığınmacıların Osmaniye'ye ulaştırılacağını ve Osmaniye'de kurulan kampta yaklaşık 14 gün geçireceklerini söylediğini ifade etti.

Edirne Valiliği'nin gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında, “150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule’de bekliyor” demişti.

