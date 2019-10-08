‘Sınırdaki evler boşaltılıyor' iddiasına ilişkin açıklama

Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesinin sınır mahalllerinin boşaltılacağı iddiasına ilişkin açıklama geldi.

Türkiye’nin Suriye'ye yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin boşaltılacağı iddiası yalanlandı.

Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Ceylanpınar İlçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliği’nin kararı olduğu' yönünde yapılan haberler asılsız olduğundan, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."