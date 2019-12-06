Sınırda 18,4 ton siyanür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildiği duyuruldu.

İran’a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı’na geldiği belirtilen bir TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, aracın yükünün resmi belgelerde "sodyum" olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde "sodyum siyanür" ifadesinin bulunduğu tespit edildi.

Aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alınırken, özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden de numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün "sodyum siyanür" isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.