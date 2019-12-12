Sınavı geçemeyen AKP'li Yavuz: Son iki gün çalıştık...

31 Mart İstanbul seçimlerinin iptali sürecinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, diğer 200 vekil gibi arabuluculuk sınavını geçememişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz, 'İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puan aldık' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, arabuluculuk sınavını kazanamamasına ilişkin açıklamada bulundu.

'SINAVLARI HAZIRLAYAN KİŞİ DE KAZANAMADI'

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Yavuz, "Sınavları hazırlayan kişi de kazanamadı. 200’e yakın milletvekili sınava girdi ve hiçbiri arabuluculuk belgesi almayı hak kazanamamış" dedi.

İtibar suikasti yapıldığını söyleyen Yavuz, sınava iki gün kala çalıştığını ve iyi puan aldığını savunurken, şöyle konuştu:

"Aslında ben sosyal medyadaki paylaşımları ti'ye alıyorum. Gülüyorum geçiyorum ama bu açıklamayı da yapma gereği duyuyorum. Üniversite sınavından aldığınız puanı bir daha alabilir misiniz? İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puanı aldık. Milletvekili arkadaşlarımız da aldı. Ben de şu an teyit ediyorum, 74 aldım. Arkadaşlarıma '70 üzeri alırım' demiştim. Kanunda diyor ki 70 puanın üzerindekiler sınavı kazanmış sayılır ancak arabulucu olacak kişiler aşağıdan yukarıya ihtiyaç olduğu kadar alınır. Bunlardan bahsediliyor mu? Hiçbir milletvekili arkadaşımız maaş için bu sınava girmiş değildir. Hiçbir arkadaşımız sınav sorularına ulaşalım diye bir dert taşımamıştır. Kimse bu arkadaşlarımız doğru düzgün çalışamadan bu puanı aldılar demiyor. Ben söylüyorum iki gün çok yoğun çalıştım ama iki gün... Bunun takdir edilmesi gerekirken ve sınavı her birimiz kazanmışken, bu dedikoduların üretilmesine üzülüyorum" ifadesini kullandı.