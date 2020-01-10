Sınav sorusunda öğrencilere hakaret eden din hocasına soruşturma

Adana Valiliği, sınav sorusundaki hakaretlerle öğrencileri hedef alan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki din dersi öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde sınav sorusundaki hakaretlerle öğrencileri hedef alan din dersi öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, ilimiz Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Soruşturma başlatılmasının ardından bir açıklama yapan Solcu Liseliler, liselerden gericiliği söküp atana kadar, okullarının eşitliğin ve aydınlığın okulları olana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Adana Valiliği, sınav sorularında öğrencilere hakaret eden gerici Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Liselerimizden gericiliği söküp atana kadar, okullarımız eşitliğin ve aydınlığın okulları olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/LF2LfozvEU — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) January 10, 2020

NE OLMUŞTU?

12. sınıf eşit ağırlık öğrencileri için hazırlanan sınavda öğrencilere, ''12. sınıf da okuyan Melahat kızımız 'Hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım?' diye bir cümle kurabiliyor. Buna göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?'' sorusu yöneltilmişti. Din öğretmeninin doğrudan öğrencileri hedef aldığı, okul öğrencilerinin paylaşımları ile dile getirilirken, sorunun şıklarında da hakaretler yer almıştı:

Sınavın ardından, öğrenciler duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki göstermiş, sorunun müfredat dışı olduğunu ve sorgulayan, düşünen öğrencileri hedef aldığını dile getirmişlerdi.

Din hocasının öğrencilerine yönelik ağır hakaretler etmesi ve okuldaki aydın, ilerici öğrencileri hedef alması üzerine Solcu Liseliler de okul önünde bildiri dağıtmış, polisin öğrencilerin bildiri dağıtımını engelleme girişimi sonuçsuz kalmıştı.

