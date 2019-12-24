Sinan Aygün savcıya ifade verdi

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve CHP'li belediye meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Aygün, sahibi olduğu mühürlenen "Togo Kuleleri" inşaatına ilişkin aleyhine olan mahkeme kararını üst mahkemeye taşıma karşılığında "okul yaptırma bedeli" altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Mansur Yavaş ve 3 CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akşam saatlerinde avukatıyla birlikte Ankara Adliyesi’ne giderek ifade veren Aygün, adliye çıkışında "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" diye konuştu.

Aygün, belediye meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.