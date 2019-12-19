SIMO işçisi Ulviye Uludağ hayallerini anlattı

Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı kısa filmlerinden bugün yayımlanan sekizincisinde sözü SIMO Tekstil işçisi Ulviye Uludağ alıyor. 15 yaşından beri işçilik yapan, liseyi, üniversiteyi dışardan bitiren Ulviye 'işçiliği hor görmüyorum ama benim hayalim öğretim görevlisi olmaktı' diyor. Kendisi ve halkı için hayallerini anlatıyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 19 Aralık 2019 21:02
SIMO Tekstil işçisi ve direnişçisi Ulviye Uludağ, yaşam mücadelesini anlattı. 15 yaşından beri çalıştığını işçiliğin her türlüsünü yaptığını söyledi.
Ulviye'nin yaşam mücadelesi, hakkını arayan bir işçi olarak TKP'ye katılışı ve ülke için hayalleri TKP'nin Umuda, Örgütlülüğe, Halkın Şölenine Çağrı filmlerinden birisi olarak yayınlandı.
SIMO Tekstil işçilerinin 32 gündür fabrikalarının önünde sürdürdüğü direniş bugün kazanımla sonuçlanmıştı.