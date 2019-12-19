SIMO işçisi Ulviye Uludağ hayallerini anlattı

Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı kısa filmlerinden bugün yayımlanan sekizincisinde sözü SIMO Tekstil işçisi Ulviye Uludağ alıyor. 15 yaşından beri işçilik yapan, liseyi, üniversiteyi dışardan bitiren Ulviye 'işçiliği hor görmüyorum ama benim hayalim öğretim görevlisi olmaktı' diyor. Kendisi ve halkı için hayallerini anlatıyor.

soL - Haber Merkezi